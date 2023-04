Убийство в доме престарелых: Сильвестр Сталлоне сыграет пожилого детектива в новой комедии от Amazon

Amazon Studios анонсировала начало съемок новой комедии с Сильвестром Сталлоне в главной роли, пишет издание Deadline. Фильм получит название «Never Too Old To Die» (примерный перевод — «Не слишком стар, чтобы умереть»), сценарий написал Брайан Оттинг.