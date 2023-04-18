Убийство в доме престарелых: Сильвестр Сталлоне сыграет пожилого детектива в новой комедии от Amazon

Деталей пока мало, однако кое‑что известно о сюжете. Фильм расскажет историю загадочного убийства, которое произошло в доме престарелых для шпионов. Персонаж Сталлоне, герой времен Холодной войны, примет это дело близко к сердцу и возьмется за поиски убийцы.