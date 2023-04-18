Убийство в доме престарелых: Сильвестр Сталлоне сыграет пожилого детектива в новой комедии от Amazon

Amazon Studios анонсировала начало съемок новой комедии с Сильвестром Сталлоне в главной роли, пишет издание Deadline. Фильм получит название «Never Too Old To Die» (примерный перевод — «Не слишком стар, чтобы умереть»), сценарий написал Брайан Оттинг.
Спродюсирует картину кинокомпания Balboa Productions и ее совладельцы: непосредственно Сильвестр Сталлоне и Брейден Афтергуд. Стоит отметить, что это первый совместный фильм в рамках недавней сделки Amazon Studios и Balboa Productions.
Деталей пока мало, однако кое‑что известно о сюжете. Фильм расскажет историю загадочного убийства, которое произошло в доме престарелых для шпионов. Персонаж Сталлоне, герой времен Холодной войны, примет это дело близко к сердцу и возьмется за поиски убийцы.
Сильвестр Сталлоне, которому исполнилось 76 лет, продолжает активно сниматься. Буквально неделю назад, например, стриминговый сервис Paramount+ показал трейлер реалити-шоу «Семья Сталлоне», в котором приняли участие сам актер, его супруга и три дочери.