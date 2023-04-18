Стал известен шорт-лист номинантов Международной Букеровской премии

В шорт-лист Международной Букеровской премии впервые вошли произведения, написанные на болгарском и каталонском языках. Всего в перечень включили шесть книг, сообщил ТАСС.
На награду будут претендовать романы «Времеубежище» болгарского писателя Георги Господинова, «Скала» испанки Эвы Бальтасар, «Мертворожденная» мексиканки Гуадалупе Неттель, «Стой прочно» ивуарийца Патрика Арман-Гбака Бреде, известного под псевдомимом GauZ.
Кроме того, номинантом премии стал недавно переведенный на английский язык роман «Кит» южнокорейского писателя Чхон Мен Квана, который был написан почти двадцать лет назад. Также в шорт-лист включили роман «Евангелие от Нового Света» французской писательницы гваделупского происхождения Мариз Конде.
Конде уже была ранее номинирована на Букеровскую премию. Ее новую работу автору помог создать муж Ричард Филкокс. Он записал текст романа под диктовку супруги, которая потеряла зрение, а также перевел книгу.
Победитель «Букера» станет известен 18 мая. Его выберет жюри премии, которое в 2023 году возглавляет французская писательница марокканского происхождения Лейла Слимани.