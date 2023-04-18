Стал известен шорт-лист номинантов Международной Букеровской премии

Кроме того, номинантом премии стал недавно переведенный на английский язык роман «Кит» южнокорейского писателя Чхон Мен Квана, который был написан почти двадцать лет назад. Также в шорт-лист включили роман «Евангелие от Нового Света» французской писательницы гваделупского происхождения Мариз Конде.