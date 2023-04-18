В России утвердили критерии ЛГБТ-пропаганды

Приказ Роскомнадзора с критериями пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в интернете прошел процедуру утверждения в Минюсте. Он вступит в силу 1 сентября и будет действовать шесть лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на портал правовой информации.
В документе говорится, что основанием для включения в единый реестр запрещенных сайтов станет наличие информации, которая будет соответствовать одному или нескольким критериям:
- направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
- убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
- уравнивает нетрадиционные и традиционные сексуальные отношения;
- оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений;
- вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное путем систематического распространения материалов с неэпизодическим изображением или описанием;
- обосновывает преимущество нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными;
- направлена на формирование положительного отношения к смене пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости, а также преимущества смены пола.
В документе подчеркивается, что критерии не будут применяться в отношении художественных произведений, в которых изображаются или описываются оправданные их сюжетом отношения между несовершеннолетними, а также несовершеннолетними и взрослыми. Однако это допустимо только в том случае, если в них не будет изображение ребенка, совершающего сексуальные действия.
В художественных произведениях также не должно быть информации, направленной на привлечение несовершеннолетних для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, сведений о производстве, продаже и приобретении детской порнографии.
Критерии не применяются к материалам поисковых запросов, формирующихся автоматически.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты назвали формулировки Роскомнадзора размытыми, поскольку они содержат оценочные обороты и не раскрывают понятия пропаганды.