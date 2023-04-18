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В России утвердили критерии ЛГБТ-пропаганды

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:45

Приказ Роскомнадзора с критериями пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в интернете прошел процедуру утверждения в Минюсте. Он вступит в силу 1 сентября и будет действовать шесть лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на портал правовой информации.

В документе говорится, что основанием для включения в единый реестр запрещенных сайтов станет наличие информации, которая будет соответствовать одному или нескольким критериям:

  • направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
  • убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
  • уравнивает нетрадиционные и традиционные сексуальные отношения;
  • оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений;
  • вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное путем систематического распространения материалов с неэпизодическим изображением или описанием;
  • обосновывает преимущество нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными;
  • направлена на формирование положительного отношения к смене пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости, а также преимущества смены пола.

В документе подчеркивается, что критерии не будут применяться в отношении художественных произведений, в которых изображаются или описываются оправданные их сюжетом отношения между несовершеннолетними, а также несовершеннолетними и взрослыми. Однако это допустимо только в том случае, если в них не будет изображение ребенка, совершающего сексуальные действия.

В художественных произведениях также не должно быть информации, направленной на привлечение несовершеннолетних для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, сведений о производстве, продаже и приобретении детской порнографии.

Критерии не применяются к материалам поисковых запросов, формирующихся автоматически.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты назвали формулировки Роскомнадзора размытыми, поскольку они содержат оценочные обороты и не раскрывают понятия пропаганды.

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