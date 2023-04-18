В России утвердили критерии ЛГБТ-пропаганды

В документе подчеркивается, что критерии не будут применяться в отношении художественных произведений, в которых изображаются или описываются оправданные их сюжетом отношения между несовершеннолетними, а также несовершеннолетними и взрослыми. Однако это допустимо только в том случае, если в них не будет изображение ребенка, совершающего сексуальные действия.