Мишель Йео вернется к роли Филиппы Джорджиу в фильме «Стартрек: Секция 31»

Малайзийская актриса Мишель Йео («Всё везде и сразу», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон») вернется к роли императрицы Филиппы Джорджиу в фильме «Стартрек: Секция 31». Об этом сообщил Deadline.
Актриса уже появлялась в этом образе в первом сезоне сериала «Звездный путь: Дискавери», который вышел в 2017 году. Шоу рассказало об экипаже исследовательского корабля «Шень Чжоу».
Новый проект, действие которого происходит во вселенной «Звездного пути», выйдет на стриминговом сервисе Paramount+. В нем Филиппа присоединится к секретному подразделению Звездного флота, защищающему Объединенную федерацию планет.
История Джорджиу не ограничится борьбой с опасностями, которые угрожают государству, состоящему из более 150 звездных систем и сотен космических колоний. Императрице также предстоит столкнуться с собственным прошлым.
Съемки ленты «Стартрек: Секция 31» начнутся во второй половине 2023 года. Ими займутся CBS Studios, режиссер Олатунде Осунсанми и сценарист Крейг Суини, а также продюсеры Алекс Курцман, Аарон Байерс, Фрэнк Сиракуза и другие.
Курцман заявил, что Йео мечтала о спин-оффе, посвященном ее героине, еще в 2017 году. Спустя шесть лет этот проект наконец увидит свет. «Нам не терпится поделиться с вами тем, что вас ожидает», — добавила сама актриса.