Мишель Йео вернется к роли Филиппы Джорджиу в фильме «Стартрек: Секция 31»

Курцман заявил, что Йео мечтала о спин-оффе, посвященном ее героине, еще в 2017 году. Спустя шесть лет этот проект наконец увидит свет. «Нам не терпится поделиться с вами тем, что вас ожидает», — добавила сама актриса.