Минпросвещения объявило о создании «белого интернета» в школах

С прошлого года в российских школах запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках, сославшись на новые санитарные правила. Тогда же школьников обязали исполнять гимн и поднимать флаг в начале учебной недели, а также ввели в их учебный план уроки о целях и задачах военной спецоперации на территории Украины.