Минпросвещения объявило о создании «белого интернета» в школах

С 1 января 2024 года в российских школах будет разрешено использование только государственных информационных систем, передает «Интерфакс» слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова. В них, по его словам, «проверенное содержание» и нет «деструктивной информации».
«Сегодня фактически мы создали белый интернет для школьников», — заключил Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
С прошлого года в российских школах запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках, сославшись на новые санитарные правила. Тогда же школьников обязали исполнять гимн и поднимать флаг в начале учебной недели, а также ввели в их учебный план уроки о целях и задачах военной спецоперации на территории Украины.