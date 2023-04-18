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Минпросвещения объявило о создании «белого интернета» в школах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

С 1 января 2024 года в российских школах будет разрешено использование только государственных информационных систем, передает «Интерфакс» слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова. В них, по его словам, «проверенное содержание» и нет «деструктивной информации».

«Сегодня фактически мы создали белый интернет для школьников», — заключил Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

С прошлого года в российских школах запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках, сославшись на новые санитарные правила. Тогда же школьников обязали исполнять гимн и поднимать флаг в начале учебной недели, а также ввели в их учебный план уроки о целях и задачах военной спецоперации на территории Украины.

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Минпросвещения России
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Сергей Кравцов
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