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Главным режиссером Театра имени Вахтангова стал Анатолий Шульев

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:01

Главным режиссером Театра имени Вахтангова назначили Анатолия Шульева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Он сменил на этом посту Юрия Бутусова, который покинул театр в ноябре 2022 года всего через несколько месяцев после своего назначения. До этого в течение 15 лет художественным руководителем театра был литовский режиссер Римас Туминас.

18 апреля директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и директор департамента господдержки искусства Минкульта Оксана Косарева представили коллективу Шульева.

Анатолий Шульев известен как лауреат премии Минкульта «Молодые дарования России» 2015 года. Он поставил десять спектаклей, которые вошли в репертуар Театра имени Вахтангова, Московского академического театра имени Маяковского, Московского драматического театра имени Пушкина.

Шульев учился на актерском факультете ГИТИСа и окончил актерско-режиссерский курс Нины Дворжецкой и Римаса Туминаса в Тетральном училище имени Бориса Щукина. Работал не только в театре, но и выступал режиссером короткометражного кино.

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Анатолий ШульевЮрий БутусовРимас ТуминасКирилл КрокОксана КосареваНина Дворжецкая
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