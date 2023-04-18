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Гринпис провел фотоакцию в честь новой петиции к Минэнерго о возобновляемой энергии в России

Виктория Шанина
Сегодня в 17:15

Климатический проект Гринписа провел фотоакцию «Выход» в Кочубеевском ветропарке в Ставропольском крае с целью привлечения внимания к необходимости развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.

На новых снимках Гринписа выход из проблемы климатического кризиса представлен буквально: за дверью с надписью «Выход» в чистом поле расположен ветряк.

«Зеленый указатель на двери, который обычно ставят по правилам пожарной безопасности, символизирует необходимость срочных действий, которые приведут нас к зеленому будущему и предотвратят дальнейшее нагревание планеты. И „Выход“ в этом случае один — развитие возобновляемой энергетики», — говорится в пресс-релизе акции.

Проект приурочен к запуску новой петиции к Минэнерго. Летом ведомство планирует принять Энергетическую стратегию России, которая будет действовать до 2050 года. Представители Гринписа считают необходимым прописать в ней концепцию снижения нагрузки на климат, а также сделать приоритетом развитие экологически чистых технологий в энергетике.

Гринпис призывает Минэнерго увеличить долю возобновляемых источников энергии в России до 20% к 2030 году, а к 2050-му предлагает перейти на них полностью. На данный момент доля выработки электроэнергии объектами ВИЭ составляет 0,7%.

«Когда горит дом, нужно бежать от пожара по указателю „Выход“. Но сегодня, когда из‑за деятельности человека буквально „горит“ планета, делается недостаточно. К 2030 году необходимо сократить глобальные выбросы парниковых газов вдвое, чтобы избежать катастрофического изменения климата. Поэтому своей акцией мы символично обозначили направление, куда нужно буквально бежать. И как и цвет знака на двери, выход из климатического кризиса может быть только зеленым: он невозможен без развития возобновляемой энергетики».
Полина Каркина
Руководительница проекта «Климат и энергопереход» российского подразделения Гринписа
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