Гринпис провел фотоакцию в честь новой петиции к Минэнерго о возобновляемой энергии в России

«Когда горит дом, нужно бежать от пожара по указателю „Выход“. Но сегодня, когда из‑за деятельности человека буквально „горит“ планета, делается недостаточно. К 2030 году необходимо сократить глобальные выбросы парниковых газов вдвое, чтобы избежать катастрофического изменения климата. Поэтому своей акцией мы символично обозначили направление, куда нужно буквально бежать. И как и цвет знака на двери, выход из климатического кризиса может быть только зеленым: он невозможен без развития возобновляемой энергетики».

Полина Каркина Руководительница проекта «Климат и энергопереход» российского подразделения Гринписа