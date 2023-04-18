Гринпис провел фотоакцию в честь новой петиции к Минэнерго о возобновляемой энергии в России

Климатический проект Гринписа провел фотоакцию «Выход» в Кочубеевском ветропарке в Ставропольском крае с целью привлечения внимания к необходимости развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.
На новых снимках Гринписа выход из проблемы климатического кризиса представлен буквально: за дверью с надписью «Выход» в чистом поле расположен ветряк.
«Зеленый указатель на двери, который обычно ставят по правилам пожарной безопасности, символизирует необходимость срочных действий, которые приведут нас к зеленому будущему и предотвратят дальнейшее нагревание планеты. И „Выход“ в этом случае один — развитие возобновляемой энергетики», — говорится в пресс-релизе акции.
Проект приурочен к запуску новой петиции к Минэнерго. Летом ведомство планирует принять Энергетическую стратегию России, которая будет действовать до 2050 года. Представители Гринписа считают необходимым прописать в ней концепцию снижения нагрузки на климат, а также сделать приоритетом развитие экологически чистых технологий в энергетике.
Гринпис призывает Минэнерго увеличить долю возобновляемых источников энергии в России до 20% к 2030 году, а к 2050-му предлагает перейти на них полностью. На данный момент доля выработки электроэнергии объектами ВИЭ составляет 0,7%.