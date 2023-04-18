Absolut решил прекратить экспорт водки в Россию

«Реакция последних дней ясно отражает ту роль, которую Absolut играет для своего большого сообщества в Швеции. Мы признаем важность этих давних и доверительных отношений с нашими шведскими сотрудниками, партнерами, потребителями и шведским обществом в целом. Принимая во внимание долг в виде заботы о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массе критики во всех формах», — поясняет генеральный директор Absolut Стефани Дюрру.