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Absolut решил прекратить экспорт водки в Россию

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:43

Шведский производитель водки Absolut, которым владеет французский концерн Pernod Ricard, прекратит поставки своей продукции в Россию. Объявление появилось на сайте компании.

«Реакция последних дней ясно отражает ту роль, которую Absolut играет для своего большого сообщества в Швеции. Мы признаем важность этих давних и доверительных отношений с нашими шведскими сотрудниками, партнерами, потребителями и шведским обществом в целом. Принимая во внимание долг в виде заботы о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массе критики во всех формах», — поясняет генеральный директор Absolut Стефани Дюрру.

Руководитель компании отмечает, что «предотвратить попадание Absolut на параллельный рынок, который сильно вырос за последние месяцы», невозможно.

Неделю назад Absolut возобновил поставки продукции в РФ после приостановки в марте 2022 года. Однако это вызвало возмущение шведских политиков.

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