Motherland объявил вторую волну артистов

Окончательный список всех, кто выступит на фестивале, будет объявлен ближе к июлю. Организаторы обещают выступление более 20 групп и артистов разнообразных направлений: от инди-рока в классическом понимании до поп-музыки и джаза, фолка, постпанка, абстрактного хип-хопа и много чего еще.