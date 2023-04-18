Российский фестиваль отечественной инди-музыки Motherland объявил вторую волну артистов, сообщили «Афише Daily» его организаторы. Фестиваль запланирован на 8 июля, он пройдет в Москве на трех сценах площадок Summer Stage и Mutabor.
Кстати, билеты на фестиваль можно приобрести эксклюзивно на сайте «Афиши». Месяц назад организаторы объявили первую волну артистов. На этот раз, во второй волне, заявлены:
- «Щенки»
- «Деревянные киты»
- Дарья Виардо
- «Лампабикт»
- Хмыров
- «Бонд с кнопкой»
Первая волна: Kedr Livanskiy, «Комсомольск», Palc, «Созвездие отрезок», «Диктофон», «Номер скрыт», «Васса Железнова».
Окончательный список всех, кто выступит на фестивале, будет объявлен ближе к июлю. Организаторы обещают выступление более 20 групп и артистов разнообразных направлений: от инди-рока в классическом понимании до поп-музыки и джаза, фолка, постпанка, абстрактного хип-хопа и много чего еще.
Чтобы посетителям было веселее слушать музыку, на фестивале их ожидают маркет, еда, бары и другие развлечения.