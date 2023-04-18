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Motherland объявил вторую волну артистов

Илья Голубев
Сегодня в 16:17

Российский фестиваль отечественной инди-музыки Motherland объявил вторую волну артистов, сообщили «Афише Daily» его организаторы. Фестиваль запланирован на 8 июля, он пройдет в Москве на трех сценах площадок Summer Stage и Mutabor.

Кстати, билеты на фестиваль можно приобрести эксклюзивно на сайте «Афиши». Месяц назад организаторы объявили первую волну артистов. На этот раз, во второй волне, заявлены:

  • «Щенки»
  • «Деревянные киты»
  • Дарья Виардо
  • «Лампабикт»
  • Хмыров
  • «Бонд с кнопкой»

Первая волна: Kedr Livanskiy, «Комсомольск», Palc, «Созвездие отрезок», «Диктофон», «Номер скрыт», «Васса Железнова».

Окончательный список всех, кто выступит на фестивале, будет объявлен ближе к июлю. Организаторы обещают выступление более 20 групп и артистов разнообразных направлений: от инди-рока в классическом понимании до поп-музыки и джаза, фолка, постпанка, абстрактного хип-хопа и много чего еще.

Чтобы посетителям было веселее слушать музыку, на фестивале их ожидают маркет, еда, бары и другие развлечения.

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