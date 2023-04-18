В стенах «Брикет-маркета» пройдет маркет локальных брендов «На полке»

Гостей мероприятия также будет ждать насыщенная программа. В эти дни на маркете пройдут творческие мастер-классы: детские от Reggiostudio, изготовление аромасаше совместно с Aroma Space Candles, создание украшений из бисера под руководством VeraVera Jewellery, весенние букеты от цветочной лавки «Бизу» и многое другое.