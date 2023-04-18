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В стенах «Брикет-маркета» пройдет маркет локальных брендов «На полке»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:06

22 и 23 апреля в пространстве фуд-корта «Брикет-маркет» пройдет большой маркет «На полке». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На маркете можно будет приобрести украшения, свечи, растения, одежду, декор для дома, керамику, аксессуары, винтаж и еду. Среди участников — Larchek, The Object, Svicka, Welcome Home, M21, Moroz Ceramics, Polya, «Таня нашла» и другие.

Гостей мероприятия также будет ждать насыщенная программа. В эти дни на маркете пройдут творческие мастер-классы: детские от Reggiostudio, изготовление аромасаше совместно с Aroma Space Candles, создание украшений из бисера под руководством VeraVera Jewellery, весенние букеты от цветочной лавки «Бизу» и многое другое.

22 апреля за музыкальную часть будут отвечать Obi Uto, Urbilaho, Andy Karpik, Skunk Yourk, а 23 апреля — Дима Кобзев, Matvey Schetinkin и Ghostnoir. Узнать подробнее о маркете и зарегистрироваться на мастер-классы можно на сайте.

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