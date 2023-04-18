Госдума приняла поправки о пожизненном сроке за госизмену

Поправки вносятся в статью 275 УК. Она предусматривает ответственность за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника, а также оказание финансовой, технической, консультационной и другой помощи иностранному государству, деятельность которого направлена против России.
На данный момент за эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере 500 тыс. рублей.
Соответствующие поправки внесли в Госдуму 10 дней назад. Одним из авторов законопроекта стал глава комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
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