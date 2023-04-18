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Росавиация увеличила число рейсов в Турцию, Казахстан, Китай и Индию

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:20

Количество рейсов из РФ в Турцию, Казахстан, Индию, Шри-Ланку, Китай и Монголию выросло. Приказ появился на сайте Росавиации.

Допуск на международные полеты получили авиакомпании Red Wings на рейсы в Анталью (Турция), Сиань (Китай), Улан-Батор (Монголия), Матталу (Шри-Ланка); «Победа» на рейсы в Алматы (Казахстан); «Аэрофлот» на рейсы в Гоа (Индия) и Пекин (Китай); «Икар» на рейсы летом из Москвы в Стамбул; «ИрАэро» на рейсы в Гонконг, Гуанчжоу и Шанхай.

Росавиация может возобновить авиасообщение с Мьянмой и Южной Кореей. В ведомстве также прорабатывают возможность запуска рейсов в Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис.

Накануне Минтранс предупредил о росте стоимости авиабилетов на 15–30%. В ведомстве объяснили это отсутствием субсидирования перевозок в летнем сезоне.

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РосавиацияRed WingsАэрофлотМинтранс РФ
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