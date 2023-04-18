Росавиация увеличила число рейсов в Турцию, Казахстан, Китай и Индию

Допуск на международные полеты получили авиакомпании Red Wings на рейсы в Анталью (Турция), Сиань (Китай), Улан-Батор (Монголия), Матталу (Шри-Ланка); «Победа» на рейсы в Алматы (Казахстан); «Аэрофлот» на рейсы в Гоа (Индия) и Пекин (Китай); «Икар» на рейсы летом из Москвы в Стамбул; «ИрАэро» на рейсы в Гонконг, Гуанчжоу и Шанхай.