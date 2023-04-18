В Москве окончательно закрашивают мурал Шепарда Фэйри на фасаде трамвайного депо

В проезде Апакова в Москве закрашивают вторую, последнюю часть мурала американского художника Шепарда Фейри под названием «Искусство должно распространяться повсюду». Об этом сообщает телеграм-канал «Наша Якиманка. Канал Граждан Якиманки».
Граффити было расположено на фасаде трамвайного депо Апакова. Оно было выполнено в фирменном стиле Фейри и вдохновлено советским конструктивизмом.
Работа появилось еще в 2018 году, когда в Москве проходила первая персональная выставка художника. Ее согласовали дептрансе и департаменте культуры столицы, пишет «Москвич Mag».
Нижнюю часть мурала коммунальщики закрасили еще в середине ноября. Причины такого решения не сообщались.
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