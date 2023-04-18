Евгений Чебатков дебютирует в кино с ролью преступного главаря в фильме «Майор Гром: Игра»

«Мне позвонил Олег Трофим, и помню, как он сразу спросил: „Станешь бандитом?“ Конечно же, я согласился, а когда понял, что он имеет в виду кино, то обрадовался вдвойне. Мы вместе придумали особенности моего героя, его настроение и сленг — мне разрешили приложить руку к диалогам моего персонажа», — рассказал стендапер.