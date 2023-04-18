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Евгений Чебатков дебютирует в кино с ролью преступного главаря в фильме «Майор Гром: Игра»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:15

Стендап-комик Евгений Чебатков снялся в фильме «Майор Гром: Игра». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Кинопоиска».

Чебатков дебютирует в кино с ролью тюремного главаря банды, которой будут противостоять Игорь Гром с напарником Димой Дубиным. Прежде чем приступить к съемкам, стендапер больше двух часов провел в кресле гримера, где ему нанесли пластический грим, изменив контуры лица, «вставив» золотые зубы и нанеся на лицо татуировки.

Чебатков не только сыграл в грядущем фильме, но и принял участие в работе над сценарием. Он вместе с Артемом Габреляновым, Николаем Шишкиным и Екатериной Краснер занимался диалогами ленты.

«Мне позвонил Олег Трофим, и помню, как он сразу спросил: „Станешь бандитом?“ Конечно же, я согласился, а когда понял, что он имеет в виду кино, то обрадовался вдвойне. Мы вместе придумали особенности моего героя, его настроение и сленг — мне разрешили приложить руку к диалогам моего персонажа», — рассказал стендапер.

Сюжет ленты «Майор Гром: Игра» развивается спустя год после событий первой части. На Игоря Грома обрушивается неожиданная популярность. Его начинают узнавать на улицах, считают героем и вот-вот выпустят комикс. В фильме ему придется пройти испытание славой и сразиться с таинственным злодеем по прозвищу Призрак.

Главные роли в картине исполняют Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова и Алексей Маклаков. Режиссер — Олег Трофим.

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Николай ШишкинОлег ТрофимТихон ЖизневскийАлександр СетейкинЛюбовь АксеноваАлексей Маклаков
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