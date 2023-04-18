Евгений Чебатков дебютирует в кино с ролью преступного главаря в фильме «Майор Гром: Игра»

Стендап-комик Евгений Чебатков снялся в фильме «Майор Гром: Игра». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Кинопоиска».
Чебатков дебютирует в кино с ролью тюремного главаря банды, которой будут противостоять Игорь Гром с напарником Димой Дубиным. Прежде чем приступить к съемкам, стендапер больше двух часов провел в кресле гримера, где ему нанесли пластический грим, изменив контуры лица, «вставив» золотые зубы и нанеся на лицо татуировки.
Чебатков не только сыграл в грядущем фильме, но и принял участие в работе над сценарием. Он вместе с Артемом Габреляновым, Николаем Шишкиным и Екатериной Краснер занимался диалогами ленты.
«Мне позвонил Олег Трофим, и помню, как он сразу спросил: „Станешь бандитом?“ Конечно же, я согласился, а когда понял, что он имеет в виду кино, то обрадовался вдвойне. Мы вместе придумали особенности моего героя, его настроение и сленг — мне разрешили приложить руку к диалогам моего персонажа», — рассказал стендапер.
Сюжет ленты «Майор Гром: Игра» развивается спустя год после событий первой части. На Игоря Грома обрушивается неожиданная популярность. Его начинают узнавать на улицах, считают героем и вот-вот выпустят комикс. В фильме ему придется пройти испытание славой и сразиться с таинственным злодеем по прозвищу Призрак.
Главные роли в картине исполняют Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова и Алексей Маклаков. Режиссер — Олег Трофим.