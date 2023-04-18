Bloomberg: в следующем обновлении Apple разрешит установку сторонних приложений

Начиная с обновления iOS 17 на устройства Apple можно будет скачивать приложения из сторонних онлайн-магазинов, а не только из App Store. Об этом заявляет инсайдер Bloomberg Марк Гурман.
Таким образом Apple начнет соблюдать новые требования Европарламента — App Store лишится монополии. Предполагается, что следующее обновление компания покажет в рамках своей июньской презентации.
Как именно будет работать установка приложений из других источников, пока неизвестно.
Также на презентации в июне Apple представит новые MacBook, операционную систему xrOS и свою первую гарнитуру смешанной реальности. Последняя новинка станет гвоздем программы.
Ранее Марк Гурман называл гарнитуру смешанной реальности «рискованным, но потенциально монументальным» событием. Она может стать следующим после iPhone этапом в развитии Apple.
«Apple называет гарнитуры смешанной реальности своей следующей крупной линейкой продуктов, предлагая взглянуть на будущее, в котором люди взаимодействуют с миром через гарнитуры и некарманные сенсорные экраны», — писал журналист.