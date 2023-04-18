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Глава серии Halo Фрэнк О’Коннор покинул Microsoft

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:18

Глава франшизы Halo от Microsoft Фрэнк О’Коннор покинул студию 343 Industries, которую помог основать. Об этом сообщает Game Developer.

Microsoft подтвердила уход разработчика. Она поблагодарила его за вклад во франшизу Halo и пожелала успехов в будущем.

О’Коннор работал над Halo еще с тех пор, как серия шутеров зародилась в Bungie. В студии он был комьюнити-менеджером первых трех игр серии и двух ее спин-оффов — Halo: Reach и Halo 3: ODST. Позже он присоединился к 343 Industries как глава франшизы.

На этой должности он помогал развивать серию, начиная с Halo 4. В его обязанности входило обеспечение соответствия различных игр с точки зрения сюжета, а также создание различных частей вселенной в медиа, таких как сериал (О’Коннор был исполнительным продюсером) и книги.

Ранее об уходе из 343 Industries объявил творческий директор Halo Infinite Джозеф Стейтен. Он присоединился к Netflix Games для работы над еще не анонсированным мультиплатформенным ААА-проектом по новой IP.

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