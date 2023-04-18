Глава серии Halo Фрэнк О’Коннор покинул Microsoft

Microsoft подтвердила уход разработчика. Она поблагодарила его за вклад во франшизу Halo и пожелала успехов в будущем.
О’Коннор работал над Halo еще с тех пор, как серия шутеров зародилась в Bungie. В студии он был комьюнити-менеджером первых трех игр серии и двух ее спин-оффов — Halo: Reach и Halo 3: ODST. Позже он присоединился к 343 Industries как глава франшизы.
На этой должности он помогал развивать серию, начиная с Halo 4. В его обязанности входило обеспечение соответствия различных игр с точки зрения сюжета, а также создание различных частей вселенной в медиа, таких как сериал (О’Коннор был исполнительным продюсером) и книги.
Ранее об уходе из 343 Industries объявил творческий директор Halo Infinite Джозеф Стейтен. Он присоединился к Netflix Games для работы над еще не анонсированным мультиплатформенным ААА-проектом по новой IP.