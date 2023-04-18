Глава серии Halo Фрэнк О’Коннор покинул Microsoft

О’Коннор работал над Halo еще с тех пор, как серия шутеров зародилась в Bungie. В студии он был комьюнити-менеджером первых трех игр серии и двух ее спин-оффов — Halo: Reach и Halo 3: ODST. Позже он присоединился к 343 Industries как глава франшизы.