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«Читай-город — Буквоед» планирует открыть сеть комикс-шопов

Виктория Шанина
Сегодня в 12:19

Крупнейшая в России сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» начинает развивать комикс-шопы, они же магазины комиксов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на бенефициара сети, совладельца «Эксмо-АСТ» Олега Новикова.

Первый комикс-шоп откроется во флагманском магазине сети в Екатеринбурге в мае. Там будут продаваться комиксы российских авторов и азиатские графические романы — японские манги, китайские маньхуа и южнокорейские манхвы.

Тестировать работу этого магазина будут в течение шести месяцев. Если все пройдет успешно, проект будут масштабировать — до конца 2023 года будет открыто 20 комикс-шопов.

По словам Новикова, запуск нового формата — один из элементов ребрендинга сети «Читай-город — Буквоед». В рамках обновления в книжные магазины также интегрируют зоны отдыха и кофейни, внедряют новые технологии и устраивают больше мероприятий, таких как книжные клубы, встречи с авторами и других.

Первый магазин сети в полностью новом формате будет открыт во втором квартале 2023 года в ТРЦ «Метрополис» в Москве. На ребрендинг одного магазина компания планирует тратить около 15 млн рублей.

На данный момент в России работает около 100 комикс-шопов, включая самые популярные «Чук и Гик» в Москве и «Двадцать восьмой» в Петербурге. Однако крупного сетевого игрока в этом сегменте пока нет, рассказал газете директор издательства комиксов «Бумкнига» Дмитрий Яковлев.

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Олег НовиковДмитрий Яковлев
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