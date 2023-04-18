Крупнейшая в России сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» начинает развивать комикс-шопы, они же магазины комиксов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на бенефициара сети, совладельца «Эксмо-АСТ» Олега Новикова.
Первый комикс-шоп откроется во флагманском магазине сети в Екатеринбурге в мае. Там будут продаваться комиксы российских авторов и азиатские графические романы — японские манги, китайские маньхуа и южнокорейские манхвы.
Тестировать работу этого магазина будут в течение шести месяцев. Если все пройдет успешно, проект будут масштабировать — до конца 2023 года будет открыто 20 комикс-шопов.
По словам Новикова, запуск нового формата — один из элементов ребрендинга сети «Читай-город — Буквоед». В рамках обновления в книжные магазины также интегрируют зоны отдыха и кофейни, внедряют новые технологии и устраивают больше мероприятий, таких как книжные клубы, встречи с авторами и других.
Первый магазин сети в полностью новом формате будет открыт во втором квартале 2023 года в ТРЦ «Метрополис» в Москве. На ребрендинг одного магазина компания планирует тратить около 15 млн рублей.
На данный момент в России работает около 100 комикс-шопов, включая самые популярные «Чук и Гик» в Москве и «Двадцать восьмой» в Петербурге. Однако крупного сетевого игрока в этом сегменте пока нет, рассказал газете директор издательства комиксов «Бумкнига» Дмитрий Яковлев.