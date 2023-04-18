По словам Новикова, запуск нового формата — один из элементов ребрендинга сети «Читай-город — Буквоед». В рамках обновления в книжные магазины также интегрируют зоны отдыха и кофейни, внедряют новые технологии и устраивают больше мероприятий, таких как книжные клубы, встречи с авторами и других.