В Рязани завершилось расследование дела «скопинского маньяка» Виктора Мохова о сокрытии убийства

В Рязанской области завершилось расследование по уголовному делу «скопинского маньяка» Виктора Мохова, который обвиняется в сокрытии убийства. Об этом сообщает ТАСС.
Обвинительное заключение утверждено, дело передано для рассмотрения в суд. Собеседник агентства рассказал, что в этом деле есть еще два фигуранта — Евгений Полищук, проходящий по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), и Алексей Архипкин, которому, как и Мохову, вменяется часть 2 статьи 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений»).
По данным следствия, Мохов скрыл информацию, что в его доме произошло убийство. Он также помогал соучастникам переместить тело убитого.
Ранее СМИ писали, что убитый находился 2 августа 2022 года в доме «скопинского маньяка» вместе с несколькими другими людьми. Компания распивала спиртное, в ходе чего между гостями произошла ссора.
Издание «Подъем» утверждало, что причиной ее стало то, что Мохов обвинил одного из своих собутыльников в краже гуся. Приятель «скопинского маньяка» ударил обвиненного в область шеи, от чего тот скончался.
Убийца признался в содеянном. Мохов также дал признательные показания. «Скопинскому маньяку» грозит наказание вплоть до лишения свободы на 2 года.