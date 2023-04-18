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В Рязани завершилось расследование дела «скопинского маньяка» Виктора Мохова о сокрытии убийства

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:05

В Рязанской области завершилось расследование по уголовному делу «скопинского маньяка» Виктора Мохова, который обвиняется в сокрытии убийства. Об этом сообщает ТАСС.

Обвинительное заключение утверждено, дело передано для рассмотрения в суд. Собеседник агентства рассказал, что в этом деле есть еще два фигуранта — Евгений Полищук, проходящий по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), и Алексей Архипкин, которому, как и Мохову, вменяется часть 2 статьи 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений»).

По данным следствия, Мохов скрыл информацию, что в его доме произошло убийство. Он также помогал соучастникам переместить тело убитого.

Ранее СМИ писали, что убитый находился 2 августа 2022 года в доме «скопинского маньяка» вместе с несколькими другими людьми. Компания распивала спиртное, в ходе чего между гостями произошла ссора.

Издание «Подъем» утверждало, что причиной ее стало то, что Мохов обвинил одного из своих собутыльников в краже гуся. Приятель «скопинского маньяка» ударил обвиненного в область шеи, от чего тот скончался.

Убийца признался в содеянном. Мохов также дал признательные показания. «Скопинскому маньяку» грозит наказание вплоть до лишения свободы на 2 года.

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