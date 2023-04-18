В Рязани завершилось расследование дела «скопинского маньяка» Виктора Мохова о сокрытии убийства

Обвинительное заключение утверждено, дело передано для рассмотрения в суд. Собеседник агентства рассказал, что в этом деле есть еще два фигуранта — Евгений Полищук, проходящий по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), и Алексей Архипкин, которому, как и Мохову, вменяется часть 2 статьи 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений»).