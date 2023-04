РКН заблокировал один из крупнейших порталов с фанфиками Archive of Our Own

Украинка с ником @Nick_Teygu в твиттере решила избавить крупный портал с фанфиками Archive of Our Own от русскоязычных пользователей, и ей это удалось, не без помощи Роскомнадзора. Об этом рассказал пользователь твиттера с ником @nelehitch — к своим твитам он приложил скрины с оригинальными публикациями из закрытого аккаунта @Nick_Teygu.