РКН заблокировал один из крупнейших порталов с фанфиками Archive of Our Own

Украинка с ником @Nick_Teygu в твиттере решила избавить крупный портал с фанфиками Archive of Our Own от русскоязычных пользователей, и ей это удалось, не без помощи Роскомнадзора. Об этом рассказал пользователь твиттера с ником @nelehitch — к своим твитам он приложил скрины с оригинальными публикациями из закрытого аккаунта @Nick_Teygu.
Девушка направила в Роскомнадзор письмо с требованием заблокировать страницу с фанфиком россиянина про суицид, назвав это противоправным контентом в России. РКН поблагодарил украинку за «активную гражданскую позицию» и пообещал разобраться.
Спустя несколько месяцев ведомство полностью заблокировало Archive of Our Own в России. Как отмечает @nelehitch, на портале было много потенциально опасных фанфиков, так как он «„знаменит“ своим „разнообразием“ контента», в том числе там затрагиваются темы взаимоотношений подростков.
Девушка, написавшая письмо в РКН, сказала, что ее целью действительно было ограничить доступ россиян к сайту. Она и сама пишет фанфики на Archive of Our Own, стараясь популяризировать украинский язык.