Байопик «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли покажут в России

Кинокомпания Russian World Vision и Okko привезут в Россию фильм открытия 76-го Каннского кинофестиваля «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Russian World Vision принимала участие в создании фильма и покажет его в российских кинотеатрах. В свою очередь Okko получил право на премьеру ленты в digital-среде.
В картине рассказывается история о жизни, взлете и падении одной из самых влиятельных женщин Франции — Жанне Дюбарри. Она, используя интеллект и очарование, чтобы подняться по социальной лестнице, становится фавориткой короля Людовика XV (Депп), который, не подозревая о ее статусе куртизанки, с помощью нее возвращает себе страсть к жизни. Они безумно влюбляются. Вопреки всем приличиям и этикету, Жанна переезжает в Версаль, где ее приезд возмущает двор.
Для Деппа роль в фильме станет триумфальным возвращением на большие экраны по всему миру после завершения судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд по делу о клевете.
«Жанна Дюбарри» выйдет полностью на французском языке. Несмотря на то что Депп прекрасно говорит по-французски, так как много лет прожил во Франции, он все равно проводил многочасовые занятия, чтобы добиться идеального французского акцента и безупречно говорить.
Фильм снимет Майвенн Ле Беско («Мой король», «ДНК», «Ретушь»), она же сыграет графиню Жанну Дюбарри, последнюю любовницу Людовика XV.