Реклама
Новости

Байопик «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли покажут в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:02

Кинокомпания Russian World Vision и Okko привезут в Россию фильм открытия 76-го Каннского кинофестиваля «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Russian World Vision принимала участие в создании фильма и покажет его в российских кинотеатрах. В свою очередь Okko получил право на премьеру ленты в digital-среде.

В картине рассказывается история о жизни, взлете и падении одной из самых влиятельных женщин Франции — Жанне Дюбарри. Она, используя интеллект и очарование, чтобы подняться по социальной лестнице, становится фавориткой короля Людовика XV (Депп), который, не подозревая о ее статусе куртизанки, с помощью нее возвращает себе страсть к жизни. Они безумно влюбляются. Вопреки всем приличиям и этикету, Жанна переезжает в Версаль, где ее приезд возмущает двор.

Для Деппа роль в фильме станет триумфальным возвращением на большие экраны по всему миру после завершения судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд по делу о клевете.

«Жанна Дюбарри» выйдет полностью на французском языке. Несмотря на то что Депп прекрасно говорит по-французски, так как много лет прожил во Франции, он все равно проводил многочасовые занятия, чтобы добиться идеального французского акцента и безупречно говорить.

Фильм снимет Майвенн Ле Беско («Мой король», «ДНК», «Ретушь»), она же сыграет графиню Жанну Дюбарри, последнюю любовницу Людовика XV.

расскажите друзьям
люди
Джонни Депп
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»