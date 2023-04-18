Байопик «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли покажут в России

В картине рассказывается история о жизни, взлете и падении одной из самых влиятельных женщин Франции — Жанне Дюбарри. Она, используя интеллект и очарование, чтобы подняться по социальной лестнице, становится фавориткой короля Людовика XV (Депп), который, не подозревая о ее статусе куртизанки, с помощью нее возвращает себе страсть к жизни. Они безумно влюбляются. Вопреки всем приличиям и этикету, Жанна переезжает в Версаль, где ее приезд возмущает двор.