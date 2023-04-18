На БКЛ увеличен интервал движения поездов. Телеграм-каналы публикуют отвалившуюся от вагона обшивку

Телеграм-канал «Новости Москвы» показал фото с отвалившейся частью металлической обшивки поезда, которое прислал один из подписчиков. Что с ней произошло и почему она лежит на платформе, не уточняется. Также неизвестно, связано ли это с задержкой поездов на линии.