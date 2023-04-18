На БКЛ увеличен интервал движения поездов. Телеграм-каналы публикуют отвалившуюся от вагона обшивку

Поезда Большой кольцевой линии московского метро все утро движутся с увеличенным интервалом. Об этом пишет столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Интервалы движения увеличены для поездов, которые едут по часовой стрелке. По данным ведомства, причина в «проверке состава».
Телеграм-канал «Новости Москвы» показал фото с отвалившейся частью металлической обшивки поезда, которое прислал один из подписчиков. Что с ней произошло и почему она лежит на платформе, не уточняется. Также неизвестно, связано ли это с задержкой поездов на линии.
Большую кольцевую линию в Москве торжественно открыли 1 марта. В эксплуатацию тогда ввели девять последних станций кольца.
Однако уже в середине марта на БКЛ произошла проблема — в тоннеле начала течь вода. Из‑за потопа движение поездов на участке от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» было остановлено, а руководство метрополитена попросило СК и главк МВД проверить строительную компанию «Донстрой», которая организовала бурильные работы, приведшие к потопу.