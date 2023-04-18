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Bad Bunny и Grupo Frontera поют на заброшенном ранчо в клипе «Un x100to»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:27

Bad Bunny и Grupo Frontera выпустили клип на трек «Un x100to». Это их первая совместная работа.

В клипе музыканты находятся на заброшенном ранчо в пустыне и поют, что у них остался всего один процент заряда батареи телефона. Этот процент музыканты использовали, чтобы позвонить своим бывшим.

«У меня остался всего один процент, и я использую его, чтобы сказать, что мне очень жаль», — поют Пайо Солис из Grupo Frontera и Bad Bunny.

Впервые с 1 января Bad Bunny вернулся в тикток, чтобы представить сингл «Un x100to» до его выхода. Планируется, что живой дебют песни состоится в следующие выходные на фестивале Coachella.

В 2022 году Apple Music назвал Bad Bunny артистом года. Billboard писал, что рэпер признан лучшим артистом года за свое мастерство и влияние на мировую культуру. Его релиз «Un Verano Sin Ti» стал самым скачиваемым альбомом в Apple Music в этом году.

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