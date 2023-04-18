Bad Bunny и Grupo Frontera поют на заброшенном ранчо в клипе «Un x100to»

Bad Bunny и Grupo Frontera выпустили клип на трек «Un x100to». Это их первая совместная работа.
В клипе музыканты находятся на заброшенном ранчо в пустыне и поют, что у них остался всего один процент заряда батареи телефона. Этот процент музыканты использовали, чтобы позвонить своим бывшим.
«У меня остался всего один процент, и я использую его, чтобы сказать, что мне очень жаль», — поют Пайо Солис из Grupo Frontera и Bad Bunny.
Впервые с 1 января Bad Bunny вернулся в тикток, чтобы представить сингл «Un x100to» до его выхода. Планируется, что живой дебют песни состоится в следующие выходные на фестивале Coachella.
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