В Москве используют систему видеонаблюдения для определения места жительства призывников

Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что столичная система видеонаблюдения используется для определения места жительства призывников. Его слова передает ТАСС.
«По указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается», — добавил Локтев.
Военком подчеркнул, что при наличии такой информации не составит труда оповестить человека о явке в военкомат. По его словам, основной причиной неявки в военкомат является проживание не по месту регистрации, из‑за чего не удается вручить повестку.
Весенний призыв начался 1 апреля и продлится до 15 июля. За этот срок планируется призвать на срочную службу 147 тыс. человек — это на 1250 больше, чем в прошлый весенний призыв.