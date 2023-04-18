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В Москве используют систему видеонаблюдения для определения места жительства призывников

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:00

Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что столичная система видеонаблюдения используется для определения места жительства призывников. Его слова передает ТАСС.

«По указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается», — добавил Локтев.

Военком подчеркнул, что при наличии такой информации не составит труда оповестить человека о явке в военкомат. По его словам, основной причиной неявки в военкомат является проживание не по месту регистрации, из‑за чего не удается вручить повестку.

Весенний призыв начался 1 апреля и продлится до 15 июля. За этот срок планируется призвать на срочную службу 147 тыс. человек — это на 1250 больше, чем в прошлый весенний призыв.

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