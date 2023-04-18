Blackpink вошли в Книгу рекордов Гиннесса по количеству просмотров на ютуб-канале

Южнокорейская группа Blackpink установила мировой рекорд по числу просмотров на ютубе. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на управляющую компанию музыкантов YG Entertainment.
Официальный канал группы на ютубе превысил 30 млрд просмотров. Blackpink обогнали даже канадского певца Джастина Бибера. Ютуб-канал южнокорейских исполнительниц был создан в июне 2016 года. Сейчас на него подписаны 86,9 млн человек.
Это уже 21-й рекорд Blackpink, установленный в Книге рекордов Гиннеса. Ранее группа была отмечена как первый женский K-pop коллектив, занявший первое место в британском чарте альбомов, и как самая популярная в мире девичья группа на Spotify.
Blackpink — южнокорейская группа, основанная в 2016 году. В ее состав входят четыре участницы Джису, Дженни, Розэ и Лиса. Последний альбом коллектива «Born Pink» увидел свет 16 сентября 2022 года. Пластинка получила номинацию на премию Melon Music Awards в категории «Альбом года», одной из наиболее престижных музыкальных наград Кореи.