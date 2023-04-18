Blackpink вошли в Книгу рекордов Гиннесса по количеству просмотров на ютуб-канале

Blackpink — южнокорейская группа, основанная в 2016 году. В ее состав входят четыре участницы Джису, Дженни, Розэ и Лиса. Последний альбом коллектива «Born Pink» увидел свет 16 сентября 2022 года. Пластинка получила номинацию на премию Melon Music Awards в категории «Альбом года», одной из наиболее престижных музыкальных наград Кореи.