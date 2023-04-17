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Мел Гибсон и 50 Cent сыграют в криминальном триллере «Boneyard»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:21

Американский актер Мел Гибсон («Бобер», «Патриот») и рэпер 50 Cent снимутся в малобюджетном криминальном триллере «Boneyard». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Съемки фильма уже начались в Лас-Вегасе. В них участвуют также Брайан Ван Холт («Черный ястреб», «Дом восковых фигур») и Нора Зехетнер («Кирпич», «Анатомия страсти»). Продюсерами картины выступают Колин Бейтс («Похищение») и Винсент МакДэниел.

Лента будет основана на реальных событиях. Она расскажет о спецагенте ФБР, который вместе с полицией Альбукерке преследует серийного убийцу по прозвищу Коллекционер костей. По мнению правоохранителей, маньяк может скрываться среди них.

Режиссером фильма выступает Асиф Акбар («Коммандо»). Он написал сценарий картины в соавторстве с Хэнком Бирдом, Винсентом МакДэниелом и Коджи Стивеном Сакаи.

Проект финансируют Flix Financial, The Film Posy и One Dollar Studios. Его исполнительными продюсерами стали Рэндалл Дж. Бэкон, Дэниел Р. Кармона и Дин Шеске.

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Мел ГибсонБрайан ВанНора Зехетнер
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