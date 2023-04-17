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Джеймс МакЭвой появится в ремейке датского триллера «Не говори никому»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:01

Кинокомпания Blumhouse выпустит ремейк датского триллера «Не говори никому». В нем снимется шотландский актер Джеймс МакЭвой («Последний король Шотландии», «Искупление»), сообщил Deadline.

Картину поставит британский режиссер Джеймс Уоткинс, известный по лентам «Женщина в черном» и «Райское озеро». Он напишет сценарий ремейка, который должен выйти на экраны 9 августа 2024 года.

Продюсерами англоязычной версии «Не говори никому» станут Джейсон Блюм, Пол Ритчи, Кристиан Тафдрап, Джейкоб Джерек и Беа Секуэйра. Их картина будет основана на сценарии Кристиана и Мадса Тафдрапов.

Оригинальная лента вышла в 2022 году. Она рассказала о знакомстве на отдыхе двух семей — датской и нидерландской. Датчане отправляются в гости к новым друзьям, однако идиллический уик-энд обретает вскоре пугающие черты.

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