Rolling Stone: Ф. Мюррей Абрахам покинул сериал «Мистический квест» из‑за обвинений в домогательства

Американский актер Ф. Мюррей Абрахам, известный по фильму «Амадей» и сериалу «Белый лотос», прекратил свое участие в комедийном проекте «Мистический квест» из‑за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил Rolling Stones.
По информации издания, 83-летнему артисту пришлось покинуть проект весной 2022 года из‑за как минимум двух жалоб на него. После первой жалобы Абрахаму велели держаться подальше от некоторых актрис шоу, после второй актера уволили.
Сам Абрахам, а также его коллеги по «Мистическому квесту» и создатели сериала отказались от комментариев. Киностудия Lionsgate также не подтвердила данные об увольнении Абрахама, однако и не опровергла их.
«Мы серьезно относимся к утверждениям о неправомерных действиях и тщательно расследуем. В соответствии с корпоративной политикой мы не обсуждаем действия нашего персонала», — заявили в Lionsgate.
Сериал «Мистический квест» вышел в 2020 году на стриминговом сервисе Apple TV+. Он рассказал о вымышленной студии видеоигр. В шоу вышло три сезона, Абрахам сыграл в нем центрального персонажа — главного сценариста студии Лонгботтома.