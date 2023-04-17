В сети появился трейлер фильма «Бугимен», в основу которого лег одноименный рассказ Стивена Кинга, вошедший в сборник «Ночная смена» 1978 года. Его премьера состоится 2 июня.
Сюжет рассказывает о старшекласснице Сэди Харпер и ее сестре Сойер, переживающих недавнюю смерть матери. Они не получают должной поддержки от отца Уилла, психотерапевта, который сам борется со своей болью.
«Когда в их доме неожиданно появляется отчаявшийся пациент, ищущий помощи, он оставляет после себя страшную сверхъестественную сущность, которая охотится на семьи и питается страданиями своих жертв. Бугимен», — гласит синопсис проекта.
В картине снялись Крис Мессина, Софи Тэтчер, Вивьен Лира Блэр, Давид Дастмалчян, Марин Айрленд и Мэдисон Ху. В качестве режиссера выступил Роб Сэвидж («Регистратор», «Астрал. Онлайн», «Рассвет глухих»). Сценарий написали Скотт Бек и Брайана Вудс («Тихое место»), а также Марк Хейман («Черный лебедь»).