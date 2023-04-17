«Хочешь, детка, выделяться»: бежевые тренчи стали мемом в сети

В сети активно высмеивают бежевые тренчи. Пользователи разделились на два лагеря: одни винят такие плащи в том, что они лишают людей индивидуальности, а другие их защищают, называя базовым предметом гардероба. Коротко рассказываем, что происходит.
Все началось с видео дизайнера и блогера Юры Грека, известного также по телеграм-каналу «Душнотека Грека». Он решил снять прохожих на улице и поймал в кадр очень много бежевых тренчей — периодически в его камеру попадало сразу по 3–4 человека в тренче.
Ролик он дополнил веселым стихотворением:
В бежевый тренч надо одеваться.
Бежевый тренч,
Тренч для встреч,
Тренч на стретчинг,
Тренч на бранч, тренч на ланч,
Тренч от Gucci или Versace,
Из „Садовода“ или бабушкин с дачи,
Скидка на Wildberries, ЦУМ побогаче.
В бежевых тренчах скачем, едем в тачке,
Город для тренчей предназначен!
Ты/Я в тренчах, мы с тобой рады,
Мы настоящие Бежотряды.
Бежебокие Бежотряды,
Бежотряды».
И хотя видео Юры Грека в среднем собирают 200 тыс. просмотров, бежевые тренчи разлетелись на 11,6 млн пользователей. А под роликом начались активные споры — отметка в 398 тыс. сообщений под постом говорит сама за себя.
Обстановку в комментариях в целом можно обозначить двумя отзывами: «Тренч не для того, чтобы выделяться. Эта база, которая подходит всем, как белая рубашка или бежевые лодочки» и «Именно поэтому у меня нет тренча».
Однако большинство юзеров все-таки оценили стихотворение блогера и восприняли ролик просто как шутку.
По традиции делимся подборкой тиктоков на тему.
А следующее видео может вызвать ностальгию по «Мадагаскару», осторожно! В нем используется звук с речью Марти о том, что он всегда мечтал быть в стаде.