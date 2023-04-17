«Хочешь, детка, выделяться»: бежевые тренчи стали мемом в сети

«Хочешь, детка, выделяться —

В бежевый тренч надо одеваться.

Бежевый тренч,

Тренч для встреч,

Тренч на стретчинг,

Тренч на бранч, тренч на ланч,

Тренч от Gucci или Versace,

Из „Садовода“ или бабушкин с дачи,

Скидка на Wildberries, ЦУМ побогаче.

В бежевых тренчах скачем, едем в тачке,

Город для тренчей предназначен!

Ты/Я в тренчах, мы с тобой рады,

Мы настоящие Бежотряды.

Бежебокие Бежотряды,

Бежотряды».