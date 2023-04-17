Кара-Мурза* получил 25 лет тюрьмы, HBO объявил дату релиза «Идола» и другие новости дня

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Военком Москвы: тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется во время весеннего призыва
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Германия отключила последние АЭС. Страна шла к этому с 2011 года, после катастрофы на «Фукусиме»
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Киностудия им. Горького снимет художественные фильмы о Корнее Чуковском и Владимире Маяковском
*Владимир Кара-Мурза внесен Минюстом в список иноагентов.
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