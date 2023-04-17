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Кара-Мурза* получил 25 лет тюрьмы, HBO объявил дату релиза «Идола» и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:59
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Владимир Кара-Мурза* получил 25 лет по делу о госизмене и фейках об армии
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*Владимир Кара-Мурза внесен Минюстом в список иноагентов.

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