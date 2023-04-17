Пакистанская правозащитница и лауреатка Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай выпустит новую книгу мемуаров — ее опубликует издательство Atria Books. Об этом сообщил Independent.
У книги пока нет названия. Также неясно, когда именно она появится в продаже. В данный момент Юсуфзай работает над текстом издания. 25-летняя активистка обещает, что оно станет «самым личным» ее сочинением.
«Последние несколько лет моей жизни ознаменовались необычайной трансформацией, а также всеми терзаниями и радостями, которые сопровождают рост», — рассказала Юсуфзай.
Автор выразила надежду, что читатели узнают себя в ее истории, а также найдут в грядущей книге утешение и новые открытия.
Издатель книги называет ее «захватывающей историей восстановления и поиска идентичности, откровенным исследованием ее совершеннолетия в центре внимания общественности и интимным взглядом на ее сегодняшнюю жизнь».