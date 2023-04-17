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Малала Юсуфзай выпустит новую книгу мемуаров

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:54

Пакистанская правозащитница и лауреатка Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай выпустит новую книгу мемуаров — ее опубликует издательство Atria Books. Об этом сообщил Independent.

У книги пока нет названия. Также неясно, когда именно она появится в продаже. В данный момент Юсуфзай работает над текстом издания. 25-летняя активистка обещает, что оно станет «самым личным» ее сочинением.

«Последние несколько лет моей жизни ознаменовались необычайной трансформацией, а также всеми терзаниями и радостями, которые сопровождают рост», — рассказала Юсуфзай.

Автор выразила надежду, что читатели узнают себя в ее истории, а также найдут в грядущей книге утешение и новые открытия.

Издатель книги называет ее «захватывающей историей восстановления и поиска идентичности, откровенным исследованием ее совершеннолетия в центре внимания общественности и интимным взглядом на ее сегодняшнюю жизнь».

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