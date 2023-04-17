Сериал «Идол» с The Weeknd и Лили-Роуз Депп выйдет в июне. Посмотрите новый тизер

Премьера долгожданного сериала «Идол» с The Weeknd и Лили-Роуз Депп в главных ролях состоится 4 июня. Об этом сообщает Deadline.
По этому случаю HBO опубликовал новый тизер к проекту, который дебютирует вне конкурса на Каннском кинофестивале в следующем мае.
Сюжет «Идола» расскажет о молодой поп-певице (Лили-Роуз Депп), которая после нервного срыва из‑за отмены ее тура, знакомится с загадочным владельцем ночного клуба (The Weeknd). Но не все так просто, так как он оказывается лидером тайного культа.
В сериале также снимаются Трой Сиван, Дэн Леви, Давайн Джой Рэндолф, Эли Рот, Хари Неф, Джейн Адамс, Мозес Самни, Рейчел Сеннотт, Сюзанна Сон, Хэнк Азария и другие. Над проектом работают создатель «Эйфории» Сэм Левинсон и The Weeknd. Он производится в партнерстве с A24.
О разработке «Идола» стало известно в июне 2021-го. Чуть меньше чем через год команда решила изменить художественное направление сериала и отправила его на масштабные пересъемки. Сменились также актерский состав и съемочная группа. Создатели ленты, однако, не стали уточнять подробности и отказались раскрывать, кто из актеров и членов команды покинул процесс производства.