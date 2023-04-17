Сериал «Идол» с The Weeknd и Лили-Роуз Депп выйдет в июне. Посмотрите новый тизер

О разработке «Идола» стало известно в июне 2021-го. Чуть меньше чем через год команда решила изменить художественное направление сериала и отправила его на масштабные пересъемки. Сменились также актерский состав и съемочная группа. Создатели ленты, однако, не стали уточнять подробности и отказались раскрывать, кто из актеров и членов команды покинул процесс производства.