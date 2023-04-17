Арми Хаммер попал под следствие по обвинению в изнасиловании

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса начала расследование в отношении актера Арми Хаммера («Агенты А.Н.К.Л.», «Назови меня своим именем»), которого ранее обвинили в изнасиловании. Об этом сообщил CNN.
Полиция уже начала следственные действия по делу Хаммера. Актер и ранее попадал во внимание правоохранителей: после того как женщина заявила, что была изнасилована им в 2017 году. Однако тогда Хаммер избежал официальных обвинений.
Кроме того, актер называл слова женщины возмутительными и заявлял, что его отношения с ней, как и со всеми другими партнершами, были «полностью добровольными, обсуждаемыми и согласованными заранее».
«Я серьезно травмирована Арми. Я чувствую отвращение из‑за того, что он не берет на себя ответственность за то, что он сделал со мной», — заявляет девушка, которая фигурирует в деле под именем Эффи.
По ее мнению, Хаммер не испытывает угрызений совести за якобы совершенный им поступок и, как считает девушка, «продолжает причинять боль».
Эффи заявляла в 2021 году, что состояла в романтических отношениях с Хаммером с 2016 по 2020 год. Со временем актер проявил себя жестоким человеком, утверждала она. «Он издевался надо мной ментально, эмоционально и сексуально», — говорила девушка.
По ее словам, Хаммер совершал в отношении ее действия, на которые она не давала согласия. В частности, актер якобы бил ее по ногам хлыстом, после чего Эффи было больно ходить в течение всей последующей недели.