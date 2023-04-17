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MarketWatch: Индия стала самой населенной страной в мире, обогнав Китай

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:58

На 14 апреля население Индии составляло 1 425 782 975 человек, сообщает издание MarketWatch со ссылкой на собственный анализ прогнозов ООН. Индия обогнала Китай и стала самой населенной страной в мире.

По данным независимой организации World Population Review (WPR), на 17 апреля в Индии проживают 1 425 937 441 человек по сравнению с 1 425 744 008 жителей КНР. MarketWatch подчеркивает, что Индия обладает огромным экономическим потенциалом благодаря численности и составу населения.

На 100 трудоспособных жителей в Индии приходится 47 нетрудоспособных против 68 нетрудоспособных четвертью века ранее. К 2048 году соотношение опустится до 45 — страна поднимется с 43-го на 23-е место в списке стран с наименьшими значениями этого показателя.

Тем временем в Китае на 100 трудоспособных приходится 45 нетрудоспособных, однако через 25 лет республика опустится в рейтинге с нынешнего 30-го места на 146-е.

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