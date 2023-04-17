MarketWatch: Индия стала самой населенной страной в мире, обогнав Китай

На 100 трудоспособных жителей в Индии приходится 47 нетрудоспособных против 68 нетрудоспособных четвертью века ранее. К 2048 году соотношение опустится до 45 — страна поднимется с 43-го на 23-е место в списке стран с наименьшими значениями этого показателя.