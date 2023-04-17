«Я вас совсем не боюсь»: вышел трейлер второго сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

В трейлере мать Гэса вспоминает, как все пошло не так в постапокалиптическом будущем после рождения ребенка-гибрида, которого теперь схватил генерал Эббот. Он готов разобрать на части гибридов, чтобы добиться своего, поэтому Гэс и его друзья восстают против генерала в попытке сбежать.