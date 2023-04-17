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«Я вас совсем не боюсь»: вышел трейлер второго сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:17

Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» о ребенке-гибриде, родившемся наполовину олененком. Премьера состоится 27 апреля.

В трейлере мать Гэса вспоминает, как все пошло не так в постапокалиптическом будущем после рождения ребенка-гибрида, которого теперь схватил генерал Эббот. Он готов разобрать на части гибридов, чтобы добиться своего, поэтому Гэс и его друзья восстают против генерала в попытке сбежать.

Главного героя шоу сыграл Кристиан Конвери. Также в сериале снялись Нонсо Анози, Адиль Ахтар, Стефания ЛаВи Оуэн, Дания Рамирес, Ализа Веллани, Наледи Мюррей, Нил Сандилэндс, Марлон Уилльямс, Кристофер Шон Купер-мл. и Йонас Кебриб.

Сериал основан на серии комиксов DC Джеффа Лемира и снят режиссером и шоураннером Джимом Миклом. Постановщик также стал исполнительным продюсером проекта наряду с Робертом Дауни-мл., Сьюзан Дауни, Амандой Баррелл, Линдой Моран и Эваном Муром.

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люди
Адиль АхтарНил СандилэндсДжим МиклЛинда Моран
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