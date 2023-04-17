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Военком Москвы: тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется во время весеннего призыва

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:41

Военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка электронных повесток начнется уже во время весеннего призыва. Оповещение также будет проводиться по СМС и в телефонном режиме, передает РБК.

«Что касается остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый, думаю, что мы эту кампанию проведем достаточно спокойно и с хорошим настроением», — сказал военком.

О том, что в весенний призыв информировать граждан будут через «Госуслуги», ранее заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Андрей Бирюков.

Он отметил, что приходить в военкоматы для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов больше не нужно. Бирюков также пообещал, что «веерных» рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет.

15 апреля Владимир Путин подписал закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных.

Принятые поправки в законодательство запретили выезд из РФ в период со дня получения повестки и до явки в военкомат. Также в связи с изменениями повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, а электронная повестка — полученной с момента ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах».

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Владимир ПутинАндрей Бирюков
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