Военком Москвы: тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется во время весеннего призыва

Принятые поправки в законодательство запретили выезд из РФ в период со дня получения повестки и до явки в военкомат. Также в связи с изменениями повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, а электронная повестка — полученной с момента ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах».