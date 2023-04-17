Военком Москвы: тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется во время весеннего призыва

Военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка электронных повесток начнется уже во время весеннего призыва. Оповещение также будет проводиться по СМС и в телефонном режиме, передает РБК.
«Что касается остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый, думаю, что мы эту кампанию проведем достаточно спокойно и с хорошим настроением», — сказал военком.
О том, что в весенний призыв информировать граждан будут через «Госуслуги», ранее заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Андрей Бирюков.
Он отметил, что приходить в военкоматы для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов больше не нужно. Бирюков также пообещал, что «веерных» рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет.
15 апреля Владимир Путин подписал закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных.
Принятые поправки в законодательство запретили выезд из РФ в период со дня получения повестки и до явки в военкомат. Также в связи с изменениями повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, а электронная повестка — полученной с момента ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах».