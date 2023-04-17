SpaceX в последний момент отменила пуск крупнейшей в истории ракеты Starship

«Сегодня мы многому научились, сейчас выгружаем топливо, повторим попытку через несколько дней», — заявил он. Незадолго до этого он писал, что «клапан давления, похоже, замерз» и, если он в ближайшее время не заработает, запуск отложат.
Временное окно испытательного пуска открылось в 8.00 по времени Восточного побережья (15.00 по Москве) и составляло примерно 150 минут. На подготовку нового запуска уйдет не менее 48 часов.
Пуск планировался с частного космодрома космической компании, который расположен в Бока-Чика, на юго-востоке Техаса.
Starship — самая мощная и высокая (120 метров) ракета-носитель из когда‑либо построенных. Она создана для доставки людей на Луну и Марс и способна нести до 150 тонн груза.
Система состоит из двух частей: ракеты Super Heavy с 33 двигателями и корабля Starship. Оба компонента способны возвращаться на Землю для повторного использования, но в рамках тестового полета ни одна из ступеней восстановлена не будет.