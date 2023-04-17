Смотрим трейлер фильма «Кратер» от Disney с Кидом Кади в главной роли

Лента рассказывает о Калебе Ченнинге — маленьком мальчике, который вырос в лунной шахтерской колонии. Он переживает смерть отца и собирается перебраться на другую дальнюю планету. Однако перед отъездом Ченнинг решает исполнить последнее желание отца и отправиться исследовать таинственный кратер.
Главные роли в фильме исполнили Исайя Расселл-Бейли, Билли Барратт, Орсон Хонг, Томас Бойс, Маккенна Грейс, а также хип-хоп-исполнитель Кид Кади.
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