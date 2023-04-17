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Смотрим трейлер фильма «Кратер» от Disney с Кидом Кади в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:52

Disney поделился трейлером научно-фантастического фильма «Кратер». Его премьера состоится 12 мая.

Лента рассказывает о Калебе Ченнинге — маленьком мальчике, который вырос в лунной шахтерской колонии. Он переживает смерть отца и собирается перебраться на другую дальнюю планету. Однако перед отъездом Ченнинг решает исполнить последнее желание отца и отправиться исследовать таинственный кратер.

Главные роли в фильме исполнили Исайя Расселл-Бейли, Билли Барратт, Орсон Хонг, Томас Бойс, Маккенна Грейс, а также хип-хоп-исполнитель Кид Кади.

Кресло режиссера занял Кайл Патрик Альварес («13 причин почему»), сценарий написал Джон Гриффин («Королевы ломбарда»). В качестве продюсеров выступили Дэн Коэн («Очень странные дела»), Дэн Ливайн («Прибытие») и Шон Леви («Живая сталь»).

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Дэн КоэнШон Леви
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