Смотрим трейлер фильма «Кратер» от Disney с Кидом Кади в главной роли

Лента рассказывает о Калебе Ченнинге — маленьком мальчике, который вырос в лунной шахтерской колонии. Он переживает смерть отца и собирается перебраться на другую дальнюю планету. Однако перед отъездом Ченнинг решает исполнить последнее желание отца и отправиться исследовать таинственный кратер.