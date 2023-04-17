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На Бродвее прошел последний (13 981-й!) показ мюзикла «Призрак оперы»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:01

На Бродвее в последний раз показали мюзикл «Призрак оперы», премьера которого состоялась в 1988 году. Об этом сообщает Associated Press.

На финальном показе присутствовал автор постановки Эндрю Ллойд-Уэббер. Выйдя на сцену в конце мюзикла, он посвятил шоу своему сыну Нику, умершему в марте в возрасте 43 лет от рака и сопутствующих болезней. «Когда он был маленьким мальчиком, он слышал кое‑что из этой музыки», — сказал автор мюзикла.

Продюсер оригинального мюзикла Камерон Макинтош не исключил, что зрители еще смогут увидеть «Призрака оперы». «Будучи продюсером больше 55 лет, я видел возвращения всех великих мюзиклов, и „Призрак“ — один из величайших. Так что это лишь вопрос времени», — отметил он.

Зрители последнего показа, прощаясь с мюзиклом, устроили бурные овации.

За 35 лет «Призрак оперы» показали в Бродвейском театре 13 981 раз, что сделало постановку самой долгоиграющей в истории театра. Ее общие сборы превысили 1,3 млрд долларов.

Первоначально главные роли исполняли Майкл Кроуфорд и Сара Брайтман. «Призрак оперы» получил множество наград, включая премию «Тони» и премию Лоренса Оливье.

В сентябре 2022 года стало известно о планах закрыть «Призрак оперы». Тогда сообщалось, что мюзикл перестал окупаться, в том числе из‑за продолжающейся пандемии коронавируса. Закрытие мюзикла первоначально планировалось в феврале, но оно было перенесено на середину апреля, после того как вокруг билетов возник ажиотаж.

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