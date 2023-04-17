На Бродвее прошел последний (13 981-й!) показ мюзикла «Призрак оперы»

В сентябре 2022 года стало известно о планах закрыть «Призрак оперы». Тогда сообщалось, что мюзикл перестал окупаться, в том числе из‑за продолжающейся пандемии коронавируса. Закрытие мюзикла первоначально планировалось в феврале, но оно было перенесено на середину апреля, после того как вокруг билетов возник ажиотаж.