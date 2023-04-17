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SuperJob: число вакансий с удаленкой за полгода сократилось, а с гибридным графиком — возросло

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:10

С октября 2022 года число вакансий с возможностью работать удаленно сократилось на российском рынке труда, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob. В то же время количество предложений с гибридным режимом работы выросло в 1,3 раза.

Удаленку чаще всего предлагают в сфере ИТ, интернета, связи и телекоммуникаций. Появляться в офисе несколько раз в неделю чаще всего просят программистов, аналитиков и digital-маркетологов, а также специалистов в сфере управления персоналом, строительстве и недвижимости, промышленности и производстве, бухгалтерии и юридической службы (это называют бэк-офисом).

Отсутствие полной удаленки исключает возможность работать из‑за рубежа, поэтому требование иметь налоговое резидентство РФ реже встречается в вакансиях, отметил SuperJob.

В октябре 2020 года 25% россиян заявило о желании работать удаленно всегда, потому что такой формат экономит деньги и время и дает больше возможностей для управления своим временем. В декабре, по данным SuperJob, работать удаленно и после пандемии хотели уже 41% граждан.

После начала военной спецоперации на территории Украины количество компаний с удаленкой в РФ сократилось в два раза. В июле 2022 года только в 11% компаний действовала удаленка.

В марте 2023-го VK запретила своим сотрудникам работать удаленно из‑за рубежа. Тогда же «Яндекс» отменил полную удаленку, переведя сотрудников на гибридный режим.

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