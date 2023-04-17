С октября 2022 года число вакансий с возможностью работать удаленно сократилось на российском рынке труда, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob. В то же время количество предложений с гибридным режимом работы выросло в 1,3 раза.
Удаленку чаще всего предлагают в сфере ИТ, интернета, связи и телекоммуникаций. Появляться в офисе несколько раз в неделю чаще всего просят программистов, аналитиков и digital-маркетологов, а также специалистов в сфере управления персоналом, строительстве и недвижимости, промышленности и производстве, бухгалтерии и юридической службы (это называют бэк-офисом).
Отсутствие полной удаленки исключает возможность работать из‑за рубежа, поэтому требование иметь налоговое резидентство РФ реже встречается в вакансиях, отметил SuperJob.
После начала военной спецоперации на территории Украины количество компаний с удаленкой в РФ сократилось в два раза. В июле 2022 года только в 11% компаний действовала удаленка.