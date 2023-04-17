Удаленку чаще всего предлагают в сфере ИТ, интернета, связи и телекоммуникаций. Появляться в офисе несколько раз в неделю чаще всего просят программистов, аналитиков и digital-маркетологов, а также специалистов в сфере управления персоналом, строительстве и недвижимости, промышленности и производстве, бухгалтерии и юридической службы (это называют бэк-офисом).