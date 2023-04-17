СМИ: депутаты и сенаторы решили не публиковать свои декларации ни в каком виде

«Эти слова Аршбы и Воробьева в целом можно считать информацией в обобщенном виде о декларациях депутатов и сенаторов, поскольку разъяснений о том, что именно должно входить в информацию в обобщенном виде, нет. Это не прописали ни в регламенте Госдумы, ни в регламенте Совета Федерации», — пояснил собеседник «Ведомостей».