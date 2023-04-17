СМИ: депутаты и сенаторы решили не публиковать свои декларации ни в каком виде

Совет Федерации решил не публиковать никакой информации по декларациям сенаторов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. Так же могут поступить и депутаты Госдумы, рассказали собеседники «Ведомостей» в парламенте.
Источник издания в администрации президента отметил, что публиковать декларации в обобщенном виде обе палаты парламента будут «по желанию». На время проведения военной операции этого можно не делать, благодаря соответствующему указу президента.
У Госдумы нет планов публиковать информацию о депутатских доходах даже в обобщенном виде, это касается всех, а не только командированных в зону боевых действий, уточнил собеседник «Ведомостей» в аппарате нижней палаты парламента.
Еще один думский источник издания говорит, что публикацией деклараций в обобщенном виде можно считать заявления руководителя комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршбы и вице-спикера Совфеда Юрия Воробьева о том, что депутаты и сенаторы сдали декларации в срок.
Сообщение от имени Аршбы, что депутаты сдали документы, появилось на сайте Госдумы 1 апреля, аналогичное заявление Воробъева было опубликовано на сайте верхней палаты парламента 31 марта.
«Эти слова Аршбы и Воробьева в целом можно считать информацией в обобщенном виде о декларациях депутатов и сенаторов, поскольку разъяснений о том, что именно должно входить в информацию в обобщенном виде, нет. Это не прописали ни в регламенте Госдумы, ни в регламенте Совета Федерации», — пояснил собеседник «Ведомостей».
По закону информацию о доходах парламентарии должны публиковать в течение 14 рабочих дней после 1 апреля. В прошлые годы декларации депутатов и сенаторов традиционно появлялись на сайтах палат парламента в пятницу в середине месяца, обычно с 14 по 16 апреля.
В марте 2023 года вступил в силу закон, который позволяет не раскрывать информацию о доходах и недвижимости парламентариев. В Госдуме говорили, что теперь будет публиковаться лишь обобщенная информация — сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них нарушения.