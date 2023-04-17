Популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler закрыл новый владелец

«Ни один разумный человек не верит, что клон Twitter только для консерваторов — это жизнеспособный бизнес», — говорится в заявлении Starboard. Генеральный директор компании Райан Койн отметил размеры пользовательской базы Parler, которая может пригодится «для дальнейшего активного развития нашего медийного и издательского бизнеса», и пообещал познакомить пользователей со своими платформами.