Популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler закрыл новый владелец

Американская компания Starboard закрыла соцсеть Parler — аналог Twitter, который популярен у американских ультраправых активистов и сторонников экс-президента США Дональда Трампа, — сразу после покупки. Об этом сообщается на главной странице площадки.
«Ни один разумный человек не верит, что клон Twitter только для консерваторов — это жизнеспособный бизнес», — говорится в заявлении Starboard. Генеральный директор компании Райан Койн отметил размеры пользовательской базы Parler, которая может пригодится «для дальнейшего активного развития нашего медийного и издательского бизнеса», и пообещал познакомить пользователей со своими платформами.
Starboard собирается «продолжать обслуживать маргинализированные или даже подвергшиеся прямой цензуре сообщества». Однако само приложение Parler «в его нынешнем виде будет выведено из эксплуатации для проведения стратегической оценки».
Parler позиционировал себя как альтернативу Twitter, «площадку для свободы слова». Ее новый владелец управляет консервативные сайты American Wire и BizPac Review.