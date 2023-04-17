В результате раздела появятся две версии игры. На российском рынке ПК-версия Warface сохранит прежнее название. Ее разработкой и оперированием займется Astrum Entertainment. Западная версия для ПК и консолей будет перезапущена My.Games как отдельный продукт под новым названием (оно пока неизвестно).