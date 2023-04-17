Издатели игр My.Games и Astrum Entertainment договорились о разделе онлайн-шутера Warface. Об этом «Афише Daily» рассказали представители Astrum Entertainment.
В результате раздела появятся две версии игры. На российском рынке ПК-версия Warface сохранит прежнее название. Ее разработкой и оперированием займется Astrum Entertainment. Западная версия для ПК и консолей будет перезапущена My.Games как отдельный продукт под новым названием (оно пока неизвестно).
Российская и западная версии игры будут существовать отдельно: Astrum Entertainment и My.Games будут разрабатывать свои собственные дорожные карты, обновления и другой уникальный контент.
Для российских пользователей Warface будет доступен через лаунчер VK Play, все существующие аккаунты будут сохранены. Пользователи на платформах Steam и Epic Games Store смогут перенести прогресс.
В декабре прошлого года My.Games заявила об уходе с российского рынка, а активы, приносящие выручку в России, было решено передать Astrum Entertainment. Warface — самый прибыльный проект My.Games, который, по данным «Коммерсанта», принес компании 700 млн долларов за 11 лет.