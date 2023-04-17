Германия отключила последние АЭС. Страна шла к этому с 2011 года, после катастрофы на «Фукусиме»

Власти Германии отключили последние три работающие атомные электростанции, сообщает ZDF. Страна постепенно шла к отказу от атомной энергии с 2011 года.
С 16 апреля отключены АЭС Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии. Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке из партии «Зеленых» заявила, что «риски не поддаются контролю в случае аварии» в случае с этой энергией. Фракция Социал-демократической партии в парламенте поддержала меру, а Свободная демократическая партия призвала не отказываться от технологии полностью.
Решение об отказе от атомной энергии приняли в Германии больше 10 лет назад, после катастрофы на АЭС «Фукусима» в Японии. Изначально планировалось закрыть все АЭС в 2022 году, но российская военная спецоперация на территории Украины и возникшая в следствие энергетический кризис передвинули сроки.
Опросы показывают, что далеко не все немцы поддерживают решение властей. В исследовании института YouGov говорится, что две трети граждан выступают против закрытия последних атомных электростанций в стране. На улицах сторонники закрытия АЭС отмечали событие, но там же были и противники.