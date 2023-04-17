Германия отключила последние АЭС. Страна шла к этому с 2011 года, после катастрофы на «Фукусиме»

С 16 апреля отключены АЭС Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии. Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке из партии «Зеленых» заявила, что «риски не поддаются контролю в случае аварии» в случае с этой энергией. Фракция Социал-демократической партии в парламенте поддержала меру, а Свободная демократическая партия призвала не отказываться от технологии полностью.