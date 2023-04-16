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Baza: в бьюти-магазинах становится все меньше люксовых духов. Запасы в Москве пополняют регионы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:59

В российских бьюти-магазинах заканчиваются люксовые духи — с полок почти исчезли Yves Saint Laurent, Lacoste, Maison Margiela и Calvin Klein. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники.

По данным Baza, в магазинах «Рив Гош», «Л’Этуаль» и «Золотое яблоко» почти полностью пропал бренд Chanel. Найти его можно в точках «Иль де Ботэ», но это может быть «импортозамещенный» вариант, отметило издание.

Помимо магазинов, люксовой парфюмерии уже нет в магазинах дьюти-фри, ГУМе и ЦУМе. Компании-продавцы обсуждают варианты с параллельным импортом, поставками отечественных брендов или брендов из «дружественных» стран, но конкретного выхода из ситуации пока не придумано.

Baza пишет о «перебросках», которые делают магазины из субъектов в Москву. На складах в других российских городах еще могут быть остатки продукции, но в столице «больше клиентов и денег», поэтому их перенаправляют туда. Однако и эти запасы уже заканчиваются.

Парфюмерные бренды L’Oréal, Garnier, Kiehl’s, Maybelline, Prada, Maison Margiela, Lancôme, Giorgio Armani, NYX, Urban Decay, Diesel, Valentino и другие внесены в список исключений для параллельного импорта, то есть никто, кроме самого бренда или его партнера, не может ввозить их продукцию в РФ.

В мае 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о переговорах по возобновлению поставок с некоторыми косметическими брендами. В ноябре ведомство сообщило о готовности Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase возобновить поставки.

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ChanelЦУММинпромторг
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Денис Мантуров
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