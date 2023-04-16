Пользователи из Египта раскритиковали кастинг документалки «Царица Клеопатра» от Netflix

12 апреля Netflix опубликовал трейлер документального сериала «Царица Клеопатра», премьера которого запланирована на май. Главную роль в картине сыграла темнокожая актриса Адель Джеймс.
В конце трейлера участница проекта и, предположительно, эксперт заявляет, что Клеопатра была темнокожей. Бывший министр древностей Египта Захи Хавасс не согласился с авторами и назвал их проект «фальсификацией фактов»: «Netflix пытается внести путаницу, распространяя информацию о том, что египетская цивилизация произошла от темнокожих».
Хавасс вслед за другими пользователями напомнил, что Клеопатра происходила из греческой династии Птолемеев в Македонии, поэтому ее кожа была белой. Он сказал о зародившейся в последние годы тенденции среди темнокожих жителей США и стран Южной Америки, согласно которой египетская цивилизация берет начало от темнокожих людей.
Ученый также рассказал о рисунках египетских царей в храмах, на которых изображены их победы в поединках. Враги на них изображены то африканцами, то нубийцами, то ливийцами, то азиатами — и все они по национальности сильно отличаются от египтян, отметил Хавасс.
Самым залайканным комментарием под трейлером оказался от пользовательницы Ясмин Аль-Сайед, которая изучала в университете древние египетские тексты. Она отреагировала на фрагмент из трейлера, в котором некая пожилая женщина вспоминает слова своей бабушки: «Неважно, что говорят тебе в школе, [но знай,] Клеопатра была темнокожей».
«Я никогда не чувствовал себя настолько оскорбленной. Вы [авторы шоу] показываете чью-то бабушку и для чего‑то вводите ее [мнение] в реальную историю? Вы зашли так далеко, чтобы привлечь к разговору об истории кого‑то, у кого нет никакого образования. Это оскорбление. Ради бога, просто прочитайте страницу в „Википедии“ о Клеопатре. Разве вы не наняли исследователя?» — написала Аль-Сайед. Остальные в комментариях принялись шутить: они придумывали несуществующие цитаты Клеопатры и воображали ее встречи с японцами и шотландцами.
«Я уже говорила, что Disney корпорация лицемерия? В целом Netflix тоже. Репрезентация — это просто отлично и полезно, но… Такое ощущение, что для боссов существуют только белые и черные. У Египта и Македонии своя история и культура, и такое не очень этично. Или нет?» — написала пользовательница твиттера под ником Quresso. Другой юзер считает, что совсем не обязательно «продвигать темнокожих актеров через культуры других народов».
В тиктоке заметили, что среди приглашенных экспертов в документалке есть египтолог Коллин Дарнелл. Ее не раз критиковали за наряды в стиле «белых колонизаторов», но обратной реакции не было никакой.
Продюсером проекта выступила Джада Пинкетт-Смит — в сети решили, что именно она отвечала за такой кастинг, и предложили Шарлиз Терон в качестве исполнительницы главной роли в документалке про Джаду.
Сериал «Царица Клеопатра» расскажет о «самой известной, могущественной и непонятой женщине в мире». Премьера запланирована на 10 мая.