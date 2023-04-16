Пользователи из Египта раскритиковали кастинг документалки «Царица Клеопатра» от Netflix

«Я никогда не чувствовал себя настолько оскорбленной. Вы [авторы шоу] показываете чью-то бабушку и для чего‑то вводите ее [мнение] в реальную историю? Вы зашли так далеко, чтобы привлечь к разговору об истории кого‑то, у кого нет никакого образования. Это оскорбление. Ради бога, просто прочитайте страницу в „Википедии“ о Клеопатре. Разве вы не наняли исследователя?» — написала Аль-Сайед. Остальные в комментариях принялись шутить: они придумывали несуществующие цитаты Клеопатры и воображали ее встречи с японцами и шотландцами.