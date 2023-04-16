В фейсбуке* поругались пиар-директор «Билайна» и журналист «Коммерсанта». Один из них уволился

Пиар-директор «Билайна» Георгий Лобушкин и журналист «Коммерсанта» Никита Королев поругались в комментариях к посту последнего в фейсбуке*. Дошло до того, что они договорились встретиться и поговорить лично.
Лобушкин в комментариях назвал Королева «мразью» и «дураком», а журналист в ответ написал, что «готов встретиться лично» и выслушать «внятные аргументы». Лобушкин предложил встретиться в московском баре, но Королева это не устроило, потому что там «очень людно».
Лобушкин предупредил, что придет «без друзей и навыков борьбы». Королев написал, что «все будет хорошо» и переживать не стоит. После этого пиарщик сказал, что будет ждать журналиста с четным количеством цветов, если тот захочет.
После этого Лобушкин опубликовал пост, в котором попытался объяснить свое отношение к Королеву. «Вчера в комментариях у одного из пользователей фейсбука я высказал свое оценочное суждение про другого пользователя фейсбука. Я назвал его мразью и чмом. Правильно, наверное, будет пояснить, почему я так сказал. А сказал я так потому, что он мразь и чмо. Наверное, вы зададитесь вопросом, как я сделал такой вывод. А такой вывод я сделал исходя из его непрофессиональной работы», — написал пиарщик. Он добавил, что Королев один из тех авторов «Коммерсанта», которого «наделили правом указывать, как мы должны жить свою жизнь», и привел в пример материал о том, что «Вымпелком» якобы создал сайт для платного пробива людей по номерам.
Лобушкин сообщил, что написал заявление об увольнении из «Вымпелкома» (владеет брендом «Билайн»). В разговоре с Baza он сказал, что идея об увольнении зрела у него давно, а нынешний конфликт стал «последней каплей».
При этом встреча Лобушкина и Королева, судя по всему, все же состоится в ТЦ на проспекте Мира. «Честно, очень впадлу [иlти на встречу], но что поделать, если уж мы договорились. Невежливо будет отказываться, если человек придет. Тем более, он мне даже скинул локацию», — сказал Лобушкин.
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