В фейсбуке* поругались пиар-директор «Билайна» и журналист «Коммерсанта». Один из них уволился

После этого Лобушкин опубликовал пост, в котором попытался объяснить свое отношение к Королеву. «Вчера в комментариях у одного из пользователей фейсбука я высказал свое оценочное суждение про другого пользователя фейсбука. Я назвал его мразью и чмом. Правильно, наверное, будет пояснить, почему я так сказал. А сказал я так потому, что он мразь и чмо. Наверное, вы зададитесь вопросом, как я сделал такой вывод. А такой вывод я сделал исходя из его непрофессиональной работы», — написал пиарщик. Он добавил, что Королев один из тех авторов «Коммерсанта», которого «наделили правом указывать, как мы должны жить свою жизнь», и привел в пример материал о том, что «Вымпелком» якобы создал сайт для платного пробива людей по номерам.