Венгрия и Польша запретили ввоз сельхозпродукции из Украины

Иштван Надь добавил, что Украина экспортирует на европейский рынок большое количество зерна и масличных культур, а также мяса птицы, яиц и меда. В правительстве сочли, что беспошлинный режим на ввоз украинских товаров и их низкая себестоимость могут негативно сказаться на доходе центральноевропейских фермеров.