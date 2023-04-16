Венгрия и Польша запретили ввоз сельхозпродукции из Украины

Правительство Польши временно ограничило импорт зерна и некоторых продовольственных товаров из Украины. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина страны.
Помимо зерновых, в список продукции, ввоз которой приостанавливается, вошли молоко, яйца и мясо птицы. Ограничение действует до 30 июня 2023 года.
Reuters со ссылкой на председателя польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского пишет, что Польша остается союзником Украины, но «долг любого государства, любых властей, во всяком случае хороших, это защищать интересы собственных граждан».
Министерство аграрной политики Украины заявило, что запрет касается также транзита сельскохозяйственной продукции через Польшу. Хотя неделю назад страны договорились о транзите пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса до 1 июля 2023 года через польскую территорию.
Также о приостановке импорта сельхозпродукции из Украины сообщило правительство Венгрии. Ограничение коснулось зерна и масличных культур, а также «некоторых других сельскохозяйственных продуктов». Согласно заявлению министра сельского хозяйства Иштвана Надя, решение принято «в интересах венгерского фермерского сообщества».
Иштван Надь добавил, что Украина экспортирует на европейский рынок большое количество зерна и масличных культур, а также мяса птицы, яиц и меда. В правительстве сочли, что беспошлинный режим на ввоз украинских товаров и их низкая себестоимость могут негативно сказаться на доходе центральноевропейских фермеров.
Кроме того, Венгрия просит Евросоюз пересмотреть решение об отмене пошлин на украинскую продукцию. «Участники сельхозрынка ожидают от Евросоюза справедливых рыночных условий для европейского сельского хозяйства», — говорится в сообщении правительства страны.