Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды еще до передачи активов

Также агентство обнаружило на Ozon товар, в описании которого было указано: «Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось». Представители маркетплейса заявили, что «названия некоторых брендов компании Henkel русифицировал сам производитель», и подтвердили, что кроме написания кириллицей вместо латиницы ничего не изменилось.