Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды еще до передачи активов

Российское подразделение немецкого производителя бытовой химии и товаров для ремонта Henkel начало русифицировать глобальные бренды компании. Об этом пишет РИА «Новости».
В российских магазинах и маркетплейсах уже можно найти товары с прежним дизайном, но новым названием. Кондиционер для белья Vernel стал «Вернель», порошок для стирки Persil — «Персил», туалетные блоки Bref — «Бреф».
Также агентство обнаружило на Ozon товар, в описании которого было указано: «Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось». Представители маркетплейса заявили, что «названия некоторых брендов компании Henkel русифицировал сам производитель», и подтвердили, что кроме написания кириллицей вместо латиницы ничего не изменилось.
Российское подразделение компании называлось «Henkel Россия», однако с января этого года работает как отдельное предприятие под названием Lab Industries. Сделка по продаже активов Henkel в стране еще не завершена, но находится на финальном этапе.
«До подписания мы не можем предоставить какую‑либо дополнительную информацию: ни о сделке, ни о бизнес-планах в отношении продуктового портфеля или отдельных брендов. В то же время мы можем подтвердить, что „Вернель“ производится компанией Lab Industries», — отметили представители компании.