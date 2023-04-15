Доминик Файк выпустил клип на новый сингл «Dancing in the Courthouse»

Американский хип-хоп-исполнитель Доминик Файк выпустил сингл «Dancing in the Courthouse» и показал клип на него.
В ролике рэпер возвращается в свой родной штат Флориду и погружается в уникальную местную культуру. Режиссером выступил Джек Бегерт, который работал с Aminé, Doja Cat, Kendrick Lamar и Jay Rock.
Клип состоит из коротких видео, на которых изображена футбольная команда средней школы, пара в машине, а также сам Файк, плавающий в бассейне в поясе с надписью «smile».
Песня Файка была вдохновлена его жизнью во Флориде и поступками, которые он совершал. «Нас здесь просто воспитывают по-другому», — сказал его брат Алекс в одном из видео, опубликованном в преддверии релиза в соцсетях рэпера.
Первый альбом Файка «What Could Possibly Go Wrong?» увидел свет в 2020 году. В него вошли 14 треков, включая «Chicken Tenders» и «Politics & Violence».
За свою карьеру рэпер принимал участие в треке Джастина Бибера «Die For You», записывал «The Kiss of Venus» для альбома Пола Маккартни «McCartney ||| Imagined», а также снимался во втором сезоне «Эйфории» в роли Эллиота.